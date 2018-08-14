Demirtaş: Eleştirilerim güç vermek için, arkadaşlarım dikkatli dil kullanmalı

Uzun süredir sessizliğini “HDP’nin bir an önce sahaya inmesinde fayda var” diyerek birkaç gün önce bozan HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, eleştirilerinin ‘arkadaşlarına güç verme’ amacı taşıdığını belirterek, “Şahsıma yönelik yorumlarda da, bütün arkadaşlarım dikkatli bir dil kullanmalı” dedi.

Partisinin eş genel başkanlığı görevini bırakan Demirtaş, halihazırda milletvekili değil. Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu.

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Seçimin tamamlanmasının ardından bir değerlendirme yapan Demirtaş, o günden bu yana ilk kez 10 Ağustos’ta bir mektup kaleme almış, “Mücadeleyi tümüyle işlevsiz hale getirilmiş TBMM’ye sıkıştırma orada demokrasicilik oynama siyaseti tam da AKP-MHP faşist bloğunun arzu ettiği şeydir” deyip eklemişti: “HDP’nin bir an önce sahaya inmesinde fayda var.”

Bu sözlerinin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş şöyle yazdı: “Partime yönelik öneri ve eleştirilerim, tamamen arkadaşlarıma güç verme amaçlıdır. Bunun dışındaki her yorum yanlıştır. Ben her daim, partimin ve halkımın hizmetindeyim. Bunun böyle bilinmesi lazım. Şahsıma yönelik yorumlarda da, bütün arkadaşlarım dikkatli bir dil kullanmalıdır. HDP’yi güçlendirmek hepimizin boynunun borcudur. Bunun dışındaki hiçbir amaç meşru ve haklı olmaz. Kimsenin de HDP’yi zayıflatmaya gücü yetmez. Partimiz en kısa zamanda toparlanacak ve mücadelesini yükseltecektir.”