Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Demirtaş duyurdu: Cezaevi müdürünün hukuk dışı tutumu nedeniyle açlık grevine başlıyoruz

 

HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde aynı koğuşta kaldığı HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’la birlikte, cuma gününden itibaren (yarın) açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Partinin basın birimi Demirtaş’ın kendilerine gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektupta şöyle dendi: “Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz. Kamuoyunu cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ihlaller konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

DBP’den edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan DBP eş başkanı Sebahat Tuncel de cuma günü (yarın) açlık grevine başlayacak.

HDP, cezaevi önünden seslendi: Altın harflerle ‘Hayır’ yazacağız

Demirtaş ve Zeydan’dan cezaevinde ‘tebessümlü’ volta

SON HABERLER

CHP Diyarbakır il başkanı: Kürtlerin suskunluğu sandıkta patlayacak

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Kürtlerin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ öngören anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vermek için onlarca sebebinin olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de ‘Hayır’ diyenlerin üç nedeni varsa, Kürtlerin 30 sebebi vardır” diye konuştu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...