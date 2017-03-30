Demirtaş duyurdu: Cezaevi müdürünün hukuk dışı tutumu nedeniyle açlık grevine başlıyoruz

HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde aynı koğuşta kaldığı HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’la birlikte, cuma gününden itibaren (yarın) açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Partinin basın birimi Demirtaş’ın kendilerine gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektupta şöyle dendi: “Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz. Kamuoyunu cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ihlaller konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

DBP’den edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan DBP eş başkanı Sebahat Tuncel de cuma günü (yarın) açlık grevine başlayacak.