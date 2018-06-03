Demirtaş: Dosyalarıma bakan hakimleri intihar noktasına getirdiler

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dosyalarına bakan bazı hakimlerin gördükleri baskı nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığını, hatta bazılarının intihar noktasına geldiğini söyledi.

Kişisel Twitter hesabından avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Demirtaş, iktidarın, kendilerini içeri atarak 16 Nisan referandumunu komplo ve hileyle kazandığını söyledi: “Bunun için Anayasa Mahkemesi dahil bütün mahkemelere baskı uyguluyorlar.”

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Dosyalarına bakan bazı hakimlerin, gördükleri baskılar nedeniyle istifa ettiğini savunan Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti: “Hatta intihar noktasına geldiler. Her şeye rağmen bir çok onurlu ve cesur hakimin olduğunu da biliyorum. Bu zulüm düzeni 24 Haziran’da artık sona erecek. Hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı sağlanacak, yargıçlar da yargılananlar da adil yargının güvencesinde olacak. Yeter ki, bir oy HDP’ye bir oy Demirtaş’a verin. Herkes yeni bir yönetime, demokratik bir geleceğe hazır olsun. Bu arada, kimse bu saatten sonra AKP uğruna suça ve günaha bulaşmaya da kalkmasın, sadece kendi başını yakmış olur. HDP barajı aşarsa Türkiye nefes alır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağıma inanıyorum. İkinci turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacağız ve halkımızın önüne güçlü bir alternatifle çıkacağız. Bu ittifak, millet ittifakını aşan bir genişlikte olacaktır. Bunu mutlaka başaracağız.”

Demirtaş, 24 Haziran’daki seçimlerde AKP’nin kaybedeceğinin de netleştiğini söyledi: “Giderek daha saldırgan bir üslupla beni hedefe koymalarının nedeni de budur. Yandaş anket şirketleri bile durumu kurtaramıyor artık.”