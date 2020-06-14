Demirtaş: ‘Demokrasi yürüyüşü’ 82 milyona çağrıdır, kutuplaştırılamaz

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘demokrasi yürüyüşü‘ne ilişkin “HDP’nin bu etkinliği, 82 milyon olarak el ele verme çağrısıdır. Bu açıdan, hiç kimse bu etkinliği kutuplaştırma ve gerginlik malzemesi yapmamalıdır” mesajını paylaştı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Demirtaş, Twitter hesabından HDP’nin düzenlemeyi planladığı ‘demokrasi yürüyüşü’yle ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Herkese merhabalar. HDP, Edirne ile Hakkari’yi demokrasiye ve barışa olan inanç etrafında Ankara’da buluşturmak için yola çıkıyor.

Zorlu ve sıkıntılı bir süreçteyiz. Ancak tüm zorlukları, 82 milyon el ele vererek aşabileceğimizi de biliyorum. İşte HDP’nin bu etkinliği, 82 milyon olarak el ele verme çağrısıdır. Bu açıdan, hiç kimse bu etkinliği kutuplaştırma ve gerginlik malzemesi yapmamalıdır.

Bu etkinlik başlarken, benim de herkesten özel bir ricam var: HDP’li olmasanız bile, barış ve kardeşlik için yollara çıkan arkadaşlarımdan desteğinizi ve dualarınızı eksik etmeyin lütfen.

Unutmayalım ki, HDP tüm Türkiye için yollarda olacak. Kışkırtma ve gerilim derdinde olan hiçbir provokatöre asla prim vermeyin. İnanıyorum ki, bu etkinlik huzur içerisinde başlayıp huzur içerisinde sona erecek.

Tüm arkadaşlarımın yolu açık olsun. Türkiye’nin önü açık olsun. Barışın yolu açık olsun. Edirne’den Hakkari’ye, tüm kardeşlerime yürek dolusu selam olsun.