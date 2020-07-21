Demirtaş: Cumhurbaşkanlığı seçiminde işbirliği yapılabilir

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘demokrasi ilkeleri çerçevesi’nde cumhurbaşkanlığı seçiminde işbirliği yapılabileceğini söyledi.

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. (Fotoğraf: HDP)

Cumhuriyet yazar Enver Aysever’in sorularını yanıtlayan Demirtaş, HDP’nin ‘millet ittifakı’nın ortağı olmadığını anımsattı, yüzde 15 oyu geçebileceğini söylediği partisinin milletvekili seçimi için ittifaka ihtiyacı olmadığını vurguladı.

Reklam

Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi bir ittifakın mümkün olmadığını belirten HDP’li siyasetçi, “Fakat bu konuda demokratik ilkeler etrafında işbirlikleri yapılabilir” dedi.

Demirtaş, işbirliği için ‘yeni anayasa, demokratik parlamenter sistem, örgütlenme özgürlüğü, ifade ve basın özgürlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı konularında ilkesel uzlaşma sağlanması’nın yeterli olduğunu dile getirdi.

HDP’nin eski lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu da imkânsız değildir. Bu ilkeler etrafında HDP ile yan yana gelemeyenler ne iktidara alternatif olabilirler ne de seçilseler bile ülkenin sorunlarını çözebilirler. Kaldı ki bugün HDP’lilerin dik duruşu, cezaevlerindeki ve dışarıdaki direniş olmasaydı kimse umuttan ve AKP’nin gerilemesinden söz edemezdi.”

Reklam

‘İşbirliği yapmadan kimse seçilemez’

Demirtaş, isim vermeden ‘HDP’ye parmak sallayan muhalefet partilerinin sözcülerinin hadlerini ve hudutlarını bilmesine fayda olduğunu’ aktardı.

HDP’li siyasetçi şu ifadeleri kullandı: “Biz zulme karşı direnirken bunlar devlet imkânlarının tadını çıkarıyordu. Şimdi bize vebalı muamelesi yapmaya kalkmasınlar. HDP’yi istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. HDP’den uzak durabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ama HDP’yi aşağılamaya, HDP’ye hakaret etmeye devam ederseniz cevabınızı vermekten çekinmeyiz. Mevcut sistemde, işbirliği veya ittifak yapılmadan hiç kimse cumhurbaşkanı seçilemez. Elbette ki her partinin rolü ve vizyonu önemlidir. Ancak temsil niteliği ve niceliği bakımından HDP olmadan hiçbir ittifak başarılı olamaz, Türkiye’nin temel sorunlarını çözemez.”