Demirtaş cezaevinden ‘tweetledi’: Xano Ana, gelip sana türkü söyleyeceğim

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada yayınlanan videoda, türkülerini dinlediği görülen Tuncelili Xano Ana’yı cezaevinden ‘tweet’ yolladı: “Allah sana sağlıklı ve uzun ömür versin. Ben gelip sana canlı canlı türkü söyleyeceğim.”

Twitter’dan yayınlanan bir videoda, Tuncelili olduğu ancak metropolde yaşadığı belirtilen Xano Ana’nın, memleket hasretini gidermek için Demirtaş’ın türkülerini dinlediği görülmüştü.

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Anaların duasına ve sevgisine de güven @hdpdemirtas pic.twitter.com/8Z0T7IhioI — SERHAD EYALET LORDU (@SerhadLordu) 7 Mayıs 2018

Videoya ait ekran görüntüsü, avukatı Mahsuni Karaman tarafından kendisine ulaştırılınca, Demirtaş da Xano Ana’ya yanıt verdi. Demirtaş fotoğrafın altına kaleme aldığı notta şöyle yazdı: “Değerli Xano Ana. Benim videolarımı izlediğini öğrendim. Allah sana uzun ve sağlıklı ömür versin. Ben gelip sana canlı canlı türkü söyleyeceğim. Kendine iyi bak. Ellerinden öpüyorum.”

Demirtaş’ın Xano Ana’ya yazdığı cevap, avukatı Karaman’ın kişisel Twitter hesabından yayınlandı.