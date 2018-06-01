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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş bu sefer ‘ketıl’dan değil WhatsApp’tan seçmene ulaştı

 

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, genç seçmene el yazısı mektubuyla seslendi.

Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan Demirtaş, seçmenlerine avukatları aracılığıyla Twitter hesabından yazılı açıklamalarla ulaşabiliyor.

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Ancak bugün HDP’li adayın mektubu Twitter’dan değil WhatsApp’tan paylaşılmaya başladı.

Demirtaş mektubunda, Meclis seçiminde HDP’ye, cumhurbaşkanı seçiminde de kendisine oy verilmesini isteyerek bunun için üç kişinin ikna edilmesini istedi.

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HDP’li siyasetçinin mektubu şöyle:

Demirtaş’ın ‘ketıl’ı

Demirtaş halen tutukluyken, 16 Eylül 2017’de kendi Twitter hesabından bazı paylaşımlar yapılmıştı. Bunun üzerine cezaevi idaresi, Demirtaş’ın odasında ‘tweet araması’ yapmıştı.

Demirtaş da bunun üzerine yine Twitter’dan “Odada twit bulunamadı doğal olarak. Çay için kettle vardı sadece, ondan da twit atılamayacağına kanaat getirildi. Twitter’ın kuşundan bile korkuyorsanız, darı ekmeyin o zaman” diye yazmıştı.

Tweetleri nedeniyle odası aranan Demirtaş: Çay için kettle vardı sadece

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