Demirtaş: Bu koşullarda HDP’nin Meclis’te yer alması büyük başarı

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.

Anadolu Ajansı’na göre milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 99.7’si açıldı. HDP’nin oy oranı yüzde 11.7, milletvekili sayısı 67. Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy oranı sandıkların 99.2’sina göre yüzde 8.4.

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HDP’den yapılan açıklamada Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi aktarıldı.

Demirtaş, “OHAL koşulları, baskılar ve orantısız imkanlara rağmen barajı aşan partim HDP’yi de kutluyor, HDP etrafında kenetlenen halk iradesini selamlıyorum. Bu koşullarda HDP’nin Meclis’te yer alması büyük bir başarıdır” dedi.

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Demirtaş, tutukluluk koşullarında kampanya yürütmek zorunda bırakılmasının ‘seçimin en büyük adaletsizliği’ olduğunu belirterek ‘bu yönüyle sonuçların meşruiyetinin tartışılacağını’ belirterek şöyle devam etti: “Halkımızın demokratik siyasete olan güveni ve inancı, bizler için barış ve özgürlükler adına mücadeleyi sürdürmenin, demokratik siyasette ısrar etmenin talimatıdır. Meclis içinde ve dışında, bütün sivil alanlarda, halkın çıkarları için en kararlı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Mevcut koşullarda, siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”