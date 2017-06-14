Demirtaş: Bizi tutuklayarak topluma yaymak istedikleri korkuyu kırmak için sanata, edebiyata ağırlık verdim

Yedi ayı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Bizi tutuklayarak topluma yaymak istedikleri korkuyu kırabilmek için sanata, edebiyata özellikle ağırlık verdim” dedi.

4 Kasım 2016’dan beri Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Dihaber’in sorularını yazılı olarak yanıtladı.

‘Mizah, faşizmin baş edemeyeceği bir zeka işidir’

Cezaevinde olduğu süreçte pek çok öykü, şiir yazan ve resim yapan Demirtaş sanat çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Sanat çalışmalarımı amatör bir ruhla ve belli bir amaç doğrultusunda yürütüyorum. Benim açımdan, siyasette ciddiyet çatık kaşlı olmak değil, yaptığı işi ciddiye almaktır. Bu açıdan bence mizah en ciddi iştir. Siyasetin, yaşamın ve mücadelenin en önemli araçlarından biri de mizahtır. Faşizmin baş edemeyeceği ve üstesinden gelemeyeceği kadar ciddi bir zeka işidir mizah. “

‘Siyaset dili kaba, çirkin, ötekileştirici, eril’

Topluma ulaşmanın en kestirme ve samimi yolunun mizah ve edebiyat olduğunu belirten Demirtaş şöyle devam etti: “Günümüz siyaset dili kaba, çirkin, ötekileştirici ve erildir. Sanat ise, siyasetin tüm bu kabalıklarını yontarak önemli işler görebilir. Sanatın, edebiyatın ruhları incelten yanı HDP’nin politikalarını daha anlaşılır hale getiriyor. Ben başarılı olup olmayacağına bakmaksızın, küçük de olsa sanat, edebiyat içiçeliğine gönderme yapmak istedim. Beni siyasette rol model olarak alan genç arkadaşlarımı da sanata, edebiyata motive etmeye çalıştım.”

‘Cezaevinde korkudan tir tir titremiyoruz’

Kendilerinin tutuklanmasıyla topluma yayılmak istenen korkuyu kırabilmek için sanata, edebiyata ağırlık verdiğini belirten HDP lideri, bununla vermek istediği mesajı “Biz cezaevindeki hücrelerimizde korkudan tir tir titremiyoruz. Moralliyiz, güçlüyüz ve korkmuyoruz” diyerek açıkladı.

Demirtaş şöyle devam etti: “Burada imkanlar çok çok kısıtlı ama yine de sanata, edebiyata zaman ayırmaya çalışıyorum. Olumlu ve olumsuz çok sayıda değerli eleştiri alıyorum. Bu, beni daha da motive ediyor. Katılmadığım tek eleştiri, benim gibi bir siyasi liderin cezaevinde resim ve edebiyat üretmesinin liderlik ciddiyetiyle bağdaşmadığı şeklindeki eleştiridir.”

11 HDP’li cezaevinde

HDP’nin eş başkanları dahil 11 vekili tutuklu. Nursal Aydoğan hakkında da tutuklama kararı bulunuyor.