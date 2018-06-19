Demirtaş: AYM ölü taklidi yapıyor, tahliye talebimi görüşmedi bile

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tahliyesine ilişkin başvuruyu henüz görüşmediğini bildirdi.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tahliye talebini oy çokluğuyla reddetmişti. Demirtaş’ın avukatları, bir üst mahkeme Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Bu mahkeme de itirazı reddetmişti. Bunun üzerine HDP’li siyasetçi tahliye için AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.

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Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, AYM’nin henüz bir karar almadığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi'nin tahliye talebimi reddettiği şeklindeki haberler doğru değildir. AYM, avukatlarımın tahliye başvurusunu henüz görüşmedi bile. Halen ölü taklidi yapıyorlar. AYM, dosyamı ele almaya korkar hale getirildi. Gerçekten çok yazık. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 19, 2018

HDP’li siyasetçi, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu.