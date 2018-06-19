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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: AYM ölü taklidi yapıyor, tahliye talebimi görüşmedi bile

 

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tahliyesine ilişkin başvuruyu henüz görüşmediğini bildirdi.

Fotoğraf: AYM

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tahliye talebini oy çokluğuyla reddetmişti. Demirtaş’ın avukatları, bir üst mahkeme Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Bu mahkeme de itirazı reddetmişti. Bunun üzerine HDP’li siyasetçi tahliye için AYM’ye bireysel başvuru yapmıştı.

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Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, AYM’nin henüz bir karar almadığını ifade etti.

HDP’li siyasetçi, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu.

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