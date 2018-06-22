Demirtaş: Anketlerde ‘bıçak sırtıyız’, cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalıyor

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, anketlerin HDP’nin barajı aşması için ‘bıçak sırtı’nda olduğunu, cumhurbaşkanlığı seçiminin de ikinci tura kaldığını gösterdiğini söyledi.

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Almanya devlet televizyonu ARD’nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, “İlk turdaki sonuçlara dair öngörünüz neler? HDP yüzde 10 barajını geçebilecek mi” sorusuna da yanıt verdi.

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Demirtaş şöyle konuştu: “Anketler bıçak sırtında olduğumuzu gösteriyor. Buna bir de OHAL’i eklediğinizde çok daha dikkatli olmak durumundayız. Normal koşullarda HDP barajı geçer, ama Türkiye koşullarında baraj altında bırakılması söz konusu. Son güne kadar bu bilinçle çalışmak, ulaşabildiğimiz herkese HDP’nin barajı neden aşması gerektiğini anlatmamız gerek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ikinci tura kalacağı görülebiliyor. İkinci tura kalacak adaylardan biri de ben olmak istiyorum, bunun için çalışıyoruz.”