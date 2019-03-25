Demirtaş ana akım medyayı eleştirdi: Cemiyet ‘yılın laleleri ödülü’ verecek

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, seçime kısa süre kala muhalefeti görmezden gelen ana akım medyayı eleştirdi.

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

Yerel seçime bir hafta kala, iktidara yakın birçok gazete, muhalefet partilerinin bazı adaylarının terör örgütleriyle ilişkili olduğunu öne sürdüğü haberler yayınlıyor.

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Bianet’ten Evrim Kepenek’in sorularını Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yazılı olarak yanıtlayan Demirtaş, ana akım medya diye bir şeyin kalmadığını ifade etti.

“Hepsi havuzun, hatta kanalizasyonun dibindeler” diyen HDP’li siyasetçi, ana akım medyanın izlenip okunmamasını istedi.

Demirtaş şöyle devam etti: “Çok mecbur kalırsanız da burnunuzu kapatarak azıcık izleyin. Bu dönemin tetikçi medya şaklabanları, ileriki yıllarda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından sürekli, ‘yılın laleleri ödülü’ ile ‘onurlandırılacaklardır’, eminim. Çocukları bile bunlardan utanacak. Ve maalesef, çok uzun yıllar boyunca sağlıklı ve güçlü bir medyanın oluşması imkânını da tahrip etmiş olarak silinip gidecekler. Allah affetmesin bunları, günahları çok çok büyük.”

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Geçen günlerde Demirören Medya’nın ‘amiral gemisi’ Hürriyet gazetesinin, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin söylemediği sözleri ona atfeden haberi tepki çekmişti. CHP’liler de kendilerine ambargo uygulandığını belirterek Demirören Haber Ajansı’nın protesto etmişti.

