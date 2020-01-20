Demirtaş: AKP’nin arkasına sığınacak tabutlara ihtiyacı var

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan ‘tiyatro’ tartışmasına ilişkin “Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi” diye yazdı.

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirtaş’ın ‘Devran‘ adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na yüklenmişti. Soylu, “O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz” ifadelerini kullanmıştı.

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Demirtaş Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi, televizyonlardaki bazı program sunucuları başta olmak üzere linç güruhu ise alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar bile.”

‘AKP’nin arkasına sağlanacak tabutlara ihtiyacı var’

AKP iktidarının ‘barış denilince kırmızı görmüş boğaya döndüğünü’ söyleyen Demirtaş, “Çünkü arkasına saklanacakları tabutlara ihtiyaçları var. Yoksulluğun, işsizliğin, yolsuzluğun sorgulanmaması için gencecik evlatlarımızın cenazelerine ihtiyaçları var” ifadelerini kullandı.

‘Barış olursa toplumu artık kutuplaştıramazlar’

HDP eski eş genel başkanı barış olduğu takdirde ‘istismar edilecek konu kalmayacağını’ belirterek “Milliyetçilik ve beka söylemiyle toplumu artık kutuplaştırıp karşı karşıya getiremeyecek, buradan oy sağlayamayacaklar. Barış diyene bunca öfkenin, bunca nefretin nedeni budur” dedi.

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Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkesin elini vicdanına koyarak barış için yan yana gelmesi artık ahlaki bir görevdir, sorumluluktur. En büyük çözüm süreci de halkın demokrasi için yan yana gelmesi, el ele vermesidir.

Ballı kaymaklı iktidarlarını kaybetmemek için gözlerini karartıp nefretle ve kinle gece gündüz ekranlardan saldıranlara verilebilecek en anlamlı cevap, çoğalarak yan yana gelmektir. Halkın çoğunluğu bunu isterken, siyasetçiler de bunun gereğini yapmaktan çekinmemelidir artık.

Ahmet Kaya ve sevgili eşi Gülten’i, çatal bıçak fırlatarak linç etmeye çalışan güruhu hatırlamayanımız yoktur, değil mi? Bazı utançlar, sahiplerine bir ömür boyu yapışıp kalıyor ne de olsa.

Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor.”