Demirtaş: AKP, demokrasi için adım atma kapasitesini yitirdi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, AKP’nin demokrasi için adım atma kapasitesinin tamamen yitirdiğini dile getirdi.

Fotoğraf: HDP

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın bilinci, 26 Kasım’da göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle kapanmıştı. Demirtaş ancak 2 Aralık’ta hastaneye sevki sonrası muayene edilmiş ve tetkikleri yapılmıştı.

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Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’in sorularını yanıtlayan Demirtaş, bazı sağlık sorunlarının cezaevi koşulları nedeniyle ağırlaştığını, tam teşhis konulamadığını, zaman zaman nefes sorunu yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

HDP’li siyasetçi, Adalet Bakanlığı’nın hastaneye sevk edilmesini kulak arkası ettiğinin anlaşıldığını dile getirerek ortada herhangi bir güvenlik sorunu veya kriz olmadığını ifade etti.

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: “İhmallerine kılıf yaratmak için bir şeyler uyduruyorlar. Cezaevi hekimi 26 Kasım’da, yani rahatsızlığı yaşadığım gün, benim de talebim doğrultusunda hastaneye sevk edilmemi uygun görerek sevk yazısını yazdı. İsteseler aynı gün bile hastaneye sevkimi yapabilirlerdi. Yine de dört gün bekledim, bir gelişme olmayınca durumu kardeşime aktardım. O da hemen cezaevi idaresiyle görüştü. İki gün bekledi, yine de gelişme olmayınca kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kaldı.”

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‘AKP’den mesaj gelmedi’

Demirtaş, AKP’den kendisine bir mesaj gönderen olmadığını belirterek “Oralarda insani değerlerini yitirmemiş kimse kaldı mı ki, böyle bir incelik göstersin? Hayır, mesaj gönderen olmadı” dedi.

HDP’li siyasetçi, ‘hapishanede yaşanan insan hakları ihlallerinin haddi hesabının olmadığını, sağlığa erişim konusunun da bunlardan biri olduğunu’ kaydetti.

‘Kimse beklentiye girmesin’

Demirtaş, “Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken açıklamaları nedeniyle cezaevlerinde tutulan siyasi mahpusların bırakılacağına dair umudunuz var mı?” sorusunu da yanıtladı.

HDP’li siyasetçi şunları söyledi: “AKP iktidarı demokrasi için herhangi bir adım atma kapasitesini, imkânını, niyetini tamamen yitirmiş durumdadır. AKP doğrudan doğruya faşizmin ve tek adam rejiminin kurumsal ve kalıcı hale gelmesi için kendini paralarken bizim demokrasi ve barış beklentisine girmemiz siyasi öngörüsüzlükten öte, aptallık olur bu saatten sonra. Türkiye’de bir şeyler düzelecekse AKP sonrasında olacak artık. Herkesin hesabını kitabını buna göre yapması lazım. AKP varsa zulüm vardır, zulümden kurtulmak isteyenlerin demokratik bir iktidar alternatifi yaratarak halkın önüne koymaları gerekir. AKP umudun değil zulmün partisidir. Bunu görmek için adamların daha ne kadar zalimleşmeleri gerekiyor ki? Dolayısıyla kimse AKP’den en küçük bir beklenti içine girmemeli, herkes AKP’ye sırtını dönüp geleceği beraberce var etmenin mücadelesine omuz vermelidir.”

‘Çıldırdık burada’

Demirtaş, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in açık cezaevinden firar eden bir kişi tarafından öldürülmesine ilişkin değerlendirmesinde, “İnanın ki burada çıldırdık resmen! Parlamentoda milletvekilleri, bu işin sorumlularının yakasına yapışıp hesap sormuyorsa onlara da yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

HDP lideri, AKP yönetiminin tecavüzü, tacizi, kadın katliamlarını ve çocuk istismarını ciddi suçlar olarak görmediğini öne sürerek “Bunun ahlaken de sorun olarak tanımlamıyor olacaklar ki bizleri bile yüksek güvenlikli hücrelerde tutarken tecavüzcülerin hepsini sokağa saldılar” dedi.