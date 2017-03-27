Demirören’in ‘topu attığı’ Kulüpler Birliği değişikliğe ‘Hayır’ dedi: Mevcut yabancı kuralının destekçisiyiz

“Sayın cumhurbaşkanımızın görüşüne katılıyorum, yabancı sayısını düşürmeliyiz” diyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in, yabancı futbolcu kuralı kararıyla ilgili işaret ettiği Kulüpler Birliği Vakfı, değişikliğe karşı olduğunu duyurdu.

‘Kesinlikle uygun bulmuyoruz’

TFF tarafından 2015/16 sezonunda hayata geçirilen mevcut uygulamanın dört sezon boyunca kesintisiz uygulanacağına dair karara dikkat çekilen açıklamada, bu süre içerisinde belirlenen yarışma şartlarıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmasının ‘kesinlikle’ uygun bulunmadığı belirtildi.

‘Yasaklarla değil yatırım ve teşvikle’

Türkiye’de futbolun hak ettiği saygınlığa ve istikrara kavuşmasının yolunun uzun vadeli planlamadan geçtiği savunulan açıklamada, yerli ve genç oyuncu yetiştirmenin de kısıtlama ya da yasaklara değil, kulüplerin yatırım ve organizasyonuyla federasyonun denetleme ve teşviğinin kararlı bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğu dile getirildi.

Ne olmuştu?

Yabancı futbolcu kuralında değişiklik yapılmasına dair tartışmalar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın “Beş yıl boyunca yabancı futbolcu girişini yasaklayalım” açıklamasıyla başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2’nci Futbol Zirvesi’ndeki konuşması sonrası bir kez daha gündeme gelen konuya ilişkin son olarak TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Erdoğan’ın ‘görüşüne katılarak’ yabancı kuralının değişmesi gerektiğini söylemişti.