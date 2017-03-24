Demirören’in ‘Evet’ açıklamasını hatırlattı: Sosyal medyada ‘Hayır’ paylaşımı yapan hakem açığa alındı 

Sinop’ta üç yıldır hakemlik yapan İlker Şahin, sosyal medya üzerinden ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladığı için açığa alındı.

‘Hakemliğin yanar’

Sendika.org’un haberine göre, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu’nun arayarak ‘siyasi içerikli paylaşım’ nedeniyle açığa alındığını bildirdiği Şahin’in yazılı bildirim talebineyse, “Hakemliğin yanar sen hiçbir şey yapmadan bekleyeceksin” tehdidiyle karşılık verildi.

Demirören’in ‘Evet’ açıklamasını hatırlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in 2’nci Futbol Zirvesi’nde ‘Evet’ propagandası yaptığı konuşmayı hatırlatan Sinoplu hakem, çifte standart uygulandığını savundu: “TFF başkanı olarak kamuya açık bir şekilde ‘Evet’ açıklaması yapması suç değilken, benim bireysel sosyal hesaplarımdan yaptığım açıklamalar mı, yoksa ‘Hayır’ demem mi siyasi propaganda olarak karşıma çıktı. Eğer ‘Evet’ deseydim belki de ödüllendirilecektim. Ben fikirlerimin sonuna kadar arkasındayım.”

’17 Nisan sabahı ‘Evet’ diyen bir Türkiye’ye uyanmak için’

TFF Başkanı Demirören, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Sayın cumhurbaşkanım daha güçlü Türkiye için 17 Nisan sabahı ‘Evet’ diyen bir Türkiye’ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum” diye seslenmişti.