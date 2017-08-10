Demirören kapıyı ‘sonuna kadar’ açtı: Bundan sonra bütün iş Arda kaptanımızda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısının ardından milli takımı bırakan Arda Turan’a kapıyı ‘sonuna kadar’ açtı.

‘Milli takımın her zaman ihtiyacı var’

A Spor canlı yayınında gelen bir soru üzerine “Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik. Kadro dışı bırakmıştık ama süresiz değildi” diyen Demirören şöyle devam etti: “Zaten önümüzde Kosova maçı vardı, ondan sonra da bir ara vardı. Ondan sonra Arda kaptanımız milli takımı bıraktığına dair kendi bir açıklama yaptı. Fakat teknik olarak hocamızın da söylediği gibi bizim Arda’ya her zaman ihtiyacımız var. Dediğiniz gibi Barcelona’da oynuyor, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan oyuncuya milli takımın her zaman ihtiyacı var.”

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‘Bundan sonra bütün iş Arda kaptanımızda’

Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından milli takımın başına getirilen Mircea Lucescu’nun geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki oyuncuyla bir araya geldiğini hatırlatan TFF başkanı, şunları söyledi: “Arda bu kararından vazgeçerse, aldığı kararı rafa kaldırırsa, hocamız da zaten onunla görüştüğüne göre teknik olarak da ihtiyacımız var. Demek ki bundan sonra bütün iş Arda kaptanımızda. Federasyonun kapısı da, takımın kapısı da açık Arda’ya teknik olarak. Aldığı karardan, bana göre olmaması gereken karardan vazgeçtiğini bir şekilde beyan etmesi lazım Arda’nın. Lucescu’yla yaptığı görüşme çok olumlu geçti. Demek ki teknik olarak istiyoruz. Zaten kapı kapanmadı Arda’ya bizim tarafımızdan, yanlış anlaşılmasın. Arda kendi bir karar aldı. Biz sadece idari, bir maçlık ceza vermiştik.”

Ne olmuştu?

Arda Turan, futbol milli takımını taşıyan uçakta 44 yıllık gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıp küfretmişti.

Turan, “Senin ananı, avradını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu s….” diye küfrettiği Meşe’nin, kendi ‘ailevi değerlerine dil uzattığını’ öne sürüp boğazını sıkmaya çalışmıştı. Turan, milli takımı bıraktığını açıkladığı basın toplantısında “Pişman değilim, kuş gibiyim” demişti.