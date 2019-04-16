Demirören-Kalyoncu düğününde ‘Yol neden kapalı’ diyen avukata darp

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’nın önündeki yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği bildirildi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da nikâh şahitliği yaptığı düğün için Çırağan Sarayı’nın önündeki caddenin bir bölümü trafiğe kapatılmıştı.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, evine gitmek için otobüse binen Sürenoğlu, Çırağan Sarayı önünde trafiğe takıldı. Yarım saat süren bekleyişe rağmen trafik akmayınca yolcular otobüsten indi.

Sürenoğlu’nun anlatımına göre avukat, otobüsten inerek güvenlik için bulunan polislere yolun neden kapatıldığını sordu. Bu sırada çevrede bulunan Cumhurbaşkanlığı korumaları, Sürenoğlu’nu ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla koruma aracına aldı.

Burada ters kelepçe vurulduğunu söyleyen Sürenoğlu, gözlerinin de bağlanarak darp edilmeye başlandığını anlattı. Koruma aracı, daha sonra Çırağan Sarayı içerisine alındı. Sürenoğlu, işkencenin araç içinde yaklaşık iki saat sürdüğünü ifade etti.

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Korumalar tarafından polise teslim edilince gözaltına alınan avukat, geceyi karakolda geçirmesinin ardından ertesi gün çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

‘Erdoğan’ın orada olduğunu dahi bilmiyordum’

Sürenoğlu, savcılık ifadesinde şunları söyledi: “Ben oraya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleceğini dahi bilmiyordum. Sadece yolun neden kapalı olduğunu sordum. Kesinlikle cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Bana cumhurbaşkanı korumaları işkence yaptı ve zorla cumhurbaşkanına hakaret ettiğimi beyan eden tutanak imzalatıldı.”