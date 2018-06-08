Demirören Holding’in kurucusu Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

Demirören bir süredir Florance Nightingale Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Demirören Doğan medya grubunu bünyesine katarak Türkiye’nin en güçlü medya patronu olmuştu.

Reklam

1938 tarihinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören dahil üç çocuk babasıydı.

Hastane başhekimi tarafından yapılan açıklamada Demirören’in 11.53’te hayatını kaybettiği belirtildi. Ünlü işadamının 31 Mayıs’tan bu yana solunum yetmezliğinden yoğun bakımda tutulduğu kaydedildi.

Reklam

Erdoğan’la görüşmesiyle gündeme gelmişti

Demirören, sahibi olduğu Milliyet’in bir haberi nedeniyle dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a, “Üzdüm mü seni patron?” diye seslenip uğradığı hışım karşısında gözyaşlarını tutamamasıyla gündeme gelmişti.

Yayınlandığı 7 Mart 2014’ten bu yana yalanlanmayan söz konusu görüşme, AKP döneminde medya patronlarının nasıl hizaya getirildiğinin en hazin dışavurumuydu.

Başçalan’ adlı hesap tarafından sosyal medyada paylaşılan kayda göre Erdoğan, 28 şubat 2013 tarihinde Milliyet’te Namık Durukan imzasıyla yayınlanan ‘İmralı zabıtları’ haberinden ötürü Demirören’i arıyordu.

Görüşme Demirören’in, “Üzdüm mü seni yoksa patron”demesiyle başlıyordu. Erdoğan ise “Duman ettiniz, rezil ettiniz”diye söze girip Demirören’i yerden yere vuruyordu.

Dönemin başbakanı, haber nedeniyle gazetenin o zamanki genel yayın yönetmeni Derya Sazak ve Durukan’a da ‘adi, ahlaksız, namussuz, kepaze, rezil herif’ gibi ağır hakaretlerde bulunuyordu.

Erdoğan, çözüm sürecine girdiklerini, riskler aldıklarını hatırlatarak yalan yanlış bir manşetle sürecin baltalanmak istediğini savunuyor, Demirören ise böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini söylüyordu.

Demirören bir yandan alttan almaya çalışıp bir yandan ‘sorumluları’ bulup önüne koyacağını söyleyerek Erdoğan’ın öfkesini dindirmeye çalışıyor, ancak sonuç alamıyordu.

Erdoğan, Demirören’in ‘bir araya gelme’ teklifini de geri çeviriyor, görüşme Demirören’in ağlamaklı bir sesle, “Nerden girdim bu işlere, kimin için” demesiyle son buluyordu.

Söz konusu görüşmenin kaydı halen YouTube’dan dinlenebiliyor.