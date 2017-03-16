‘Demirören beni ‘FETÖ’cü’ gibi gösterip çalışmamı engelledi’ dediği için disipline sevk edilen Aybaba’ya ceza yok

Alanyaspor’la anlaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören tarafından engellendiğine dair açıklaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen teknik direktör Samet Aybaba’ya ceza verilmedi.

‘İlgili kişi kurulun yetki kapsamında değil’

TFF’nin sitesinde yer alan açıklamada, disipline sevkin ‘sportmenliğe aykırı açıklamalar’ nedeniyle yapılmasına karşın, kurulun yetki kapsamında olmaması nedeniyle Aybaba’ya ceza verilmediği belirtildi.

Aybaba ne demişti?

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) dün bir basın toplantısı düzenleyen Samet Aybaba, “Bizi terör örgütü üyesi gibi gösteren ve çalışmamızı engelleyen Yıldırım Demirören’dir” demişti.

‘Neredeyse anlaşmak üzereydik’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağabeyi Hasan Çavuşoğlu’nun başkanlığını yaptığı Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’un

teklifi üzerine Alanya’ya gittiğini belirten tecrübeli teknik direktör, şunları söylemişti: “Neredeyse anlaşmaya varmak üzereydik. O sırada kulüp başkanı dışarı çıkıp geldikten sonra bana ‘Yıldırım Demirören ile aranda bir şey var mı?’ diye sordu. Ben de ‘Zamanında medya üzerinden bir polemiğimiz olmuştu’ dedim. Başkan, ‘Biz yönetim kurulunu toplayıp kararı vereceğiz’ diyerek toplantımızı sonlandırdı. Daha sonra beni yönetim kurulundan bir arkadaş arayıp, ‘Hocam biz sizinle çalışmayı istiyorduk fakat bir problem oldu. Bu yüzden çalışamayacağız’ diyerek telefonu kapadı. Az bir süre sonra beni Tanju Çolak arayarak, ‘Alanya ile niye anlaşamadığını biliyor musun?’ dedi. Kulüp başkanı Tanju Çolak’ı aramış, ‘Yıldırım Demirören’i aradım. O da bana elimde FETÖ listesi var. Samet hoca da bu listede. Onunla çalışmayın’ demiş. Bizi terör örgütü üyesi gibi gösteren ve çalışmamızı engelleyen Yıldırım Demirören’dir. Eğer ellerinde liste varsa açıklasınlar. Yoksa da kendilerini istifaya davet ediyorum.”