Demirören açıklama ihtiyacı duydu: Biz İnce’nin mitingini yayınladık

Demirören Medya Grubu, kendilerine bağlı internet sitesi ve televizyonların CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İstanbul Maltepe’deki mitingini canlı olarak yayınladığını savundu.

Erdoğan öncelikli yayın

Demirören’e bağlı CNN Türk, İnce’nin mitingine başladıktan sonra bağlandı. Arada keserek başka haberler verdi.

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Yeniden bağladığında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingi başlayınca Esenyurt’a bağlandı. Bir süre sadece Erdoğan’ın mitingini verdi. Ardından ekranı ikiye ayırdı. Erdoğan’ın konuşması canlı ve sesli olarak verilirken İnce’nin mitinginin sesi kısılıp sadece görüntüyü yansıttı.

Yine gruba ait Kanal D ise mitingi hiç vermedi.

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‘CNN Türk mitingi canlı ulaştırdı’

Buna karşılık Demirören grubuna bağlı Hürriyet’te yayınlanan haberde bazı haber sitelerinde İnce’nin mitingini canlı yayınlamadıkları bilgisi verildiği belirtildikten sonra şöyle devam edildi: “Ancak Demirören Medya Grubu iddiaların aksine tüm yayın organlarıyla mitingi canlı olarak okuyucularına aktardı. Mitingden anlık görüntülerle Muharrem İnce’nin konuşması Demirören Medya Grubu’nun yayınları; Hürriyet, Milliyet, Posta, Vatan, CNN Türk internet sitelerinden okuyuculara anlık olarak aktarılırken CNN Türk haber kanalı da mitingi canlı olarak izleyicilerine ulaştırdı. Grubun tüm haber sitelerinde ayrıca mitingden gelen tüm fotoğraflar foto galerilerle okuyuculara sunuldu.”

CNN Türk İnce’nin İzmir mitingi yerine Erdoğan’ın İstanbul’un yeni havalimanına inişini canlı olarak aktarmıştı.