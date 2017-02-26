Demirkol’dan ‘sadece bir uyarı’: Aykut hoca demek, bir daha asla bu takımda Alex gibi bir oyuncu oynamasın demek

Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’de teknik direktörlük için adı geçen Aykut Kocaman için, “Hatıralar hoş da iyi düşünmek lazım” dedi.

‘Oyuncuların çoğu Aykut hocayı tanımıyor’

Sarı-lacivertli takımda futbolcuların Kocaman’ı istediği yönündeki iddiaları değerlendiren Demirkol, şunları söyledi: “Baktım bugünkü 18 kişilik kadroya. Aykut Kocaman’la çalışan dört oyuncu var sadece. Dışarıda kalanlardan da Volkan Demirel var. Zaten oyuncuların çoğu Aykut hocayı tanımıyor ki. Ama yönetim istiyorsa onu bilemem tabii. Yönetim istiyor herhalde Aykut hocayı. Fenerbahçe’nin tartışması gereken bu mu şu anda, onu çok bilmiyorum. Fenerbahçe’nin tartışması gereken şey, teknik direktör seçimi konusunda doğru bir yöntem belirleyebiliyor mu, belirleyemiyor mu? Bunu tartışmak lazım. Fenerbahçe’nin 20 yıla yakın zamandır teknik direktör seçen sistemi başarısız olmuş durumda. Dolayısıyla Aykut Kocaman’ı seçmiş, İsmail Kartal’ı seçmiş, Advocaat’ı seçmiş. Önemli olan seçim doğru olmuyor. Kimin geldiğinin önemi yok. Seçimi kimin yaptığının önemi var ve doğru yapılmıyor.”

‘Fenerbahçe, Aykut hocanın futbolculuk dönemini istiyor’

“Aykut hoca nasıl geldi, nasıl çalıştı ve nasıl ayrıldı, bunları doğru hatırlamak lazım” diyen Demirkol, şöyle devam etti: “İnsanlar işte tabii ki bir şampiyonluk var kafalarında. Tabii ki Avrupa’da yarı final var, başarıları var ama bir taraftan da oynanan oyun var. Mesela Aykut Kocaman demek, bir daha asla Alex gibi bir oyuncu bu takımda oynamasın demek. Aykut hoca o tip oyuncularla oynamayı, çalışmayı sevmiyor. Saymayayım şimdi transfer ettiği oyuncuları. Daha böyle düz oyuncularla oynamak istiyor. Antrenör takımı istiyor. Fenerbahçe istemiyor onu. Fenerbahçe Aykut hocanın futbolculuk dönemini istiyor. Onun modern yorumunu istiyor. Bunları tartışmak lazım. İşte Avrupa Ligi’nde yarı final oynamıştı. Evet, sonra? Bir de şampiyonluk. Okey. Sonra niye ayrıldı o zaman? Çünkü Ziegler filan oynuyordu takımda yani. Dia, Stoch… Alex gitti ve daha düz, daha başka bir oyun istiyor Aykut hoca.”

‘İyi düşünmek lazım’

Halen Konyaspor’u çalıştıran Kocaman’ın, geçmişte görev aldığı Fenerbahçe’den tam beş kez istifa ettiğini hatırlatan NTV Spor yorumcusu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç defa da futbolu bıraktı. Ben hatırlıyorum, Anelka’nın faul golü var ya Konyaspor-Fenerbahçe maçında. O gün ‘Teknik direktörlüğü bırakıyorum’ dedi Aykut hoca. Üç hafta önce yine bir bıraktı. ‘Böyle giderse ben bırakacağım bu işi’ dedi. Fenerbahçe’den de beş defa istifa etti. Alex gitti, bir dolu oyuncu gitti, bir dolu oyuncu geldi. Hala bir kısmı var. Yani iyi düşünmek lazım. Hatıralar güzel, hoş da iyi düşünmek, karar vermek lazım. Aykut hocaysa, Aykut hoca tabii ki. Yönetimler duygularıyla hareket etmezler. Yöneticiler, taraftarlığını askıya almış taraftarlardır. Taraftar gibi davranamazsın. Taraftar gibi davranırsan üç maçta bir kendini yuhalaman gerekir. Dolayısıyla iyi düşünmek lazım. Ben bu yönetimin artık bunu yapamadığını düşünüyorum. Kendileri söylüyor zaten.”

‘Sadece bir uyarı yapıyorum’

Sarı-lacivertli takımın başına koşmanın değil topu koşturmanın peşinde olan bir futbol aklının gelmesi gerektiğini savunan Demirkol, “Ama diyorlarsa ki Aykut Kocaman bu işi yapar, iyidir, hoştur, yapmışlığı vardır. Tamam, kabul. Ben bir şey demiyorum ama o günleri iyi hatırlıyorum. Ne konuşulduğunu da iyi hatırlıyorum. Genelde insanlar hep iyileri hatırlıyor. Ben diyorum ki her şeyi hatırlayın, ondan sonra kararınızı verin. Sadece bir uyarı yapıyorum buradan” diye konuştu.