Demirkol’a göre sorun ‘kaleci şanssızlığı değil’: Fenerbahçe’nin tek şanssızlığı bu futbol yönetim anlayışı

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Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar’a elenen Fenerbahçe’de esas sorunun ‘futbol yönetim anlayışı’ olduğunu savundu.

‘Vardar istediğini yaptı’

NTV Spor canlı yayınında, Fenerbahçe’nin maçta rakibini baskı altına aldığı yönündeki görüşlere karşı çıkan Demirkol şunları söyledi: “Baskı altına almak orada oynamaksa şunu sormak lazım, bu Vardar’ın istemediği bir şey mi? Değil. Altılı diziliyorlar, önde bir üçlü önünde de birli var. İstediği şey bu. İstemediği şey ne? İki oyuncu çizgiye basar Fenerbahçe’de, enine genişletir, araya ekstra yetenekli oyuncular sokar, işi bitirir. Kapalı savunmalar böyle açılır. Fenerbahçe bunu yapabildi mi? Hayır yapamadı. Demek ki bu Vardar’ın istemediği bir şey değildi. Vardar bunu istiyordu. Konraatağa çıkmak istiyordu. Konraatağa çıktılar mı? Altı tane. İlk yarı bir tane direkten dönen topları var. İkinci yarı bir tane direkten dönen topları var. Attıkları iki gol var. Üstüne de kaçırdıkları üç pozisyon var. Şimdi soralım, kim istediğini yaptı? Vardar istediğini yaptı.”

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‘Kocaman formsuz’

“Kocaman çıkıp bu maçın analizini yaptığında ‘Şanssızlık, çok orta yaptık’ filan derse olmaz” diyen NTV Spor yorumcusu şöyle devam etti: “Aykut Kocaman şu anda formsuz. Avrupa’da zaten bayadır formsuzdu. Geçen sene Konyaspor’la galibiyeti yok, bir puan alabildi. Başka ne yapamıyordu? Geçen sene ceza sahasına oyuncu sokamıyordu. Ligin topla birlikte ceza sahasına en az giren takımıydı Konyaspor. Fenerbahçe bugün hücum ederken Van Persie sürekli tek başına kaldı. Orta sahadan ekstra oyuncu sokamadılar. Alper çıkana kadar ikinci santrafor olarak oynamasına rağmen ceza sahasında hiçbir şey yapamadı. Sıfır. Bugün istediklerinin hepsini yapan Vardar’dı. Fenerbahçe de yaparmış gibi göründü ama istediği hemen hemen hiçbir şeyi yapamadı.”

‘Rakibi şaşırtamıyorsun’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın dünkü basın toplantısında “Orta sahayı yapılandıracağız” dediğini hatırlatan Demirkol’a göre Fenerbahçe ‘tamiratla uğraşmamalı, yeniden yapmalı’: “Bu bozuk zaten, bunu yıkmak lazım. Büyük takım, bunu tamir etmekle uğraşmaz. Fenerbahçe sürekli hücum kenarlarına oyuncu alıyor, deniyor, yolluyor. Savunma kenarlarına oyuncu alıyor, deniyor, yolluyor. Orta saha aynı. Halbuki sorun orada. Aykut hocanın denemelerini de anlıyorum. Ben de Souza’dan, Topal’dan, Ozan’dan daha fazlası alınabilir diye düşünüyorum ve Advocaat’ın bu konuda da çok eleştirdim. Ama bu oyuncular reddediyor bunu. Bu oyuncular ‘Bizden daha fazlası olmaz’ diyorlar. Çabalıyolar, çalışıyorlar, önde baskı yapmaya uğraşıyorlar, bugün yaptılar bunu ama olmuyor. Rakibi şaşırtamıyorsun. Rakibe istemediği bir şey yaptıramıyorsun.”

‘Fenerbahçe’nin tek şanssızlığı’

Fenerbahçe’nin tetkiği doğru yapamadığı için teşhisi de yanlış koyduğunu belirten Demirkol, sarı-lacivertli kulüpteki ‘futbol yönetim anlayışı’nı eleştirdi: “Fenerbahçe’deki sorun kaleci şanssızlığı, savunmadaki bireysel hata falan değil. Fenerbahçe’nin şanssızlığı bu futbol yönetim anlayışıdır. Fenerbahçe’nin tek şanssızlığı bu. Teşhis, tedavi var ya, bir de bunun tetkiği var. Fenerbahçe tetkiği doğru yapmıyor. Neden tetkiği doğru yapmıyor. Çünkü Aykut hoca diyor ki ‘Biz 100 tane orta atıyoruz, 50 tane şut çektik.’ Saydım, 26 tane şut çekmiş Fenerbahçe. Zorlayan şutu yok. Şutu çeken adam çerçeveyi tutturamıyor. Ozan çekiyor şutları. Bütün bunlara siz ‘Uğraştık, olmuyor’ derseniz, o zaman tetkiği yanlış yapıyorsunuz, dolayısıyla teşhisi de yanlış koyuyorsunuz demektir. Ki asıl şanssızlık budur. Şanssızlık Kameni’nin topu elinden kaçırması değil.”