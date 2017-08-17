Demirkol’a göre Fenerbahçe’nin sorunu ‘omurga’: Olmayınca kazaya uğrayabiliyorsun 

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Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Avrupa Ligi play off turu ilk maçında deplasmanda Vardar’a 2-0 yenilen Fenerbahçe’nin ‘omurgasını oturtamadığını’ savundu.

‘Ne desek daha kötüye gidiyor’

NTV Spor canlı yayınında karşılaşmayı değerlendiren Demirkol şunları söyledi: “Mehmet Topal kendi kalesine attı dedin ikinci golü. İlk golün de asistini yaptı. Neudstader çok kötü, Fenerbahçe’nin savunmasında ciddi problemler var. Topal’la Souza da orta sahada ikisi birden olmuyor. En azından Topal’ı stopere çekmek mantıklı olur dedim. Ne desek zaten daha kötüye gidiyor iş. Şöyle bir durum var, bir takımın omurgasını oturtamadığınız zaman, eğer o oturmazsa herhangi bir şeyi inşa etmek mümkün olmuyor. Bir omurga inşa edemediğiniz zaman da çözüm arıyorsunuz. Burada problem var, acaba bu daha mı iyi olur? Daha iyi olmuyor. Çünkü net bir omurga oturtmak lazım.”

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‘Omurga olmayınca olmuyor’

“Fenerbahçe’nin savunma omurgası yok” diyen NTV Spor yorumcusu şöyle devam etti: “Belli değil. Fenerbahçe’nin şu anki kadrosundaki ideal savunma ikilisini söyleyebilen var mı? Söyleyemezsin, yok öyle bir şey. İdeal üçlü orta sahasını söyleyebilir miyiz? Kağıt üzerinde var ama şu anda yapılabilir bir durum yok. Hücumda da yok. Omurga olmayınca takımın kalitesi, kadro kalitesi farkıyla daha iyisini bulmaya çalışıyorsun, nasıl olabilir diye. Ama işte olmayınca olmuyor, zor oluyor. Kazaya uğrayabiliyorsun.”

‘Savunma fiyaskosu’

Volkan Demirel’i yedek soyunduran teknik direktör Aykut Kocaman’ın görev verdiği Carlos Kameni’nin ‘sakar’ bir kaleci olduğunu vurgulayan Demirkol’a göre Fenerbahçe’de ‘toptan bir savunma fiyaskosu var’: “Fenerbahçe, İstanbul’daki Sturm Graz maçında yediği golü de ciddi bir savunma fiyaskosuyla yedi. Bir savunma fiyaskosu var şu anda. Bunların tamamının sebebi Fenerbahçe’nin şu tarihte hala omurgasını oturtamamış olması. Onun dışında, golleri çıkar, Fenerbahçe çok mu kötü oynadı? Yoo. Üretemedi. Omurga olmadığı zaman topu hızlı çevirmek zor oluyor. Rakip yarı alana yerleşmek zorluyor. Dönmek zor oluyor. Tekrar ediyorum, bu kadro çerçevesinde fena bir oyun değil. Ama rakibe bakarsan daha iyisi lazım. Bir tane gol kaçtı. Kabul edilebilir şeyler değil bunlar.”