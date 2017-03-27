Demirkol’a göre Demirören ‘konuyu anlayamamış’: Cumhurbaşkanı ‘Yerli yetişmiyor’ deyince eller ayaklar titriyor 

Fanatik yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘görüşüne katılarak’ yabancı kuralının değişmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in ‘konuyu anlamadığını’ savundu.

‘Kuralı uygulamamışsın ki’

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından açıklanan mevcut düzenlemedeki ‘yerli teşviki’yle ilgili kuralın hayata geçirilmediğine dikkat çeken Demirkol, şunları söyledi: “Fatih Terim’in düzenleyip açıkladığı yabancı kuralı, aslında ‘yabancı serbestliği’ değil. Şu an yürürlükte olan kural ‘yerli teşviki’dir. Bu kural ilk açıklandığında kadrosunda 14 yabancı bulunduran kulüpler, federasyon tarafından oluşturulacak fona 6 milyon lira para ödeyecek, bu fondaki para da yerli oyuncu oynatan ve milli takımlara gönderen kulüplere dağıtılacaktı. Ancak bir buçuk sene sonra öğrendik ki bu kural hiç uygulanmamış! İlk önce 6 milyonu 2,5 milyona indirmişler, ardından da hiç uygulamamışlar. E sen bu kuralı uygulamamışsın ki nasıl değiştireceğiz diyorsun?”

‘Anlamıyorlar’

TFF’nin, Erdoğan’ın “Süper Lig takımlarımızda oynayan kendi gençlerimizin sayısının giderek azalıyor olmasını hep birlikte düşünmeliyiz” demesi üzerine kural değişikliğini gündemine aldığını belirten NTV Spor yorumcusu, şöyle devam etti: “Uygulanmıyor. Bu değildi. Sen konuyu anlamamışsın. E o zaman olmaz ki bu iş ya. Ne yaparsan yap olmaz. O zaman ne olacak? Cumhurbaşkanı çıkacak, diyecek ki ‘Yerli oyuncu yetişmiyor’. O zaman kaldıralım. Bununla yetişirdi. Yazdık, koyduk önünüze işte ya. Uygula yetişsin. Uygulamıyorsun ki. Sonra da cumhurbaşkanı bunu söyleyince ‘Aman abi kaldıralım’. Eller, ayaklar titremeye başlıyor. Onu demiyor ki. Söylediği o değil ki. Benim oyuncum da çıksın diyor. Anlamıyorlar.”

‘Aman cumhurbaşkanım beni federasyon başkanı yap’

Demirören’in kararı Kulüpler Birliği’ne bırakmasını da “E sen neyin kararını vereceksin? Hiçbir şeyin kararını vermiyorsun” diyerek eleştiren Demirkol, yabancı kuralının Beşiktaş özelinde tartışılması gerektiğini savundu: “Çünkü en çok mağdur olan onlar. Önder Özen dönemi Fikret Orman geldi, dedi ki… O zamanlar dört ya da beş yabancı olacak, daraltıyoruz diyorlardı. Ne yaptılar? Gittiler abi, yurt dışından Türkleri topladılar. Bütün yatırımlarını ona göre yaptılar. Dediler ki bu yabancı sınırlaması yarın öbür gün sıkı olarak var olacak, bizim Türk pasaportlu oyuncularla bu işi götürmemiz lazım dediler. Birinci madde bu. İkinci madde; maaşlara baktılar. Büyük kulüplerin maaşlarına baktılar. Sürdürülebilir değil Fenerbahçe ile Galatasaray’ınki. Trabzonspor’unki de. Bunlar batacak. O zaman biz maaş skalamızı ona göre düzenleyelim, sürdürülebilir kılalım dediler. Ona göre bir dizayn yaptılar. Çat, yabancı sınırlaması değişti. Hayda! Adamların bütün plan bir yılda alt üst oldu. İki; maaşlarını ona göre ayarlamışlar. Dediler ki biz ekonomik, mekonomik denetlemiyoruz. Bakmayacağız o işlere, UEFA ceza verirse verir. Ne yaptılar? Maaşları da değiştirmek zorunda kaldılar. E şimdi, bugün de diyorsun ki ben yabancı sınırlaması getireceğim. Adam yapmış bütün planını. Böyle federasyon yönetilir mi ya! Sonra da siyaset bize karışıyor diyorlar. Siyaset size karışmıyor, siz siyasete gidiyorsunuz. Sürekli siyasetin içine girmeye çalışıyorsunuz. Aman cumhurbaşkanım beni federasyon başkanı yap. Aman cumhurbaşkanım şunu yap. Aman cumhurbaşkanım şunu söyle. Siz yapıyorsunuz bunları ya!”