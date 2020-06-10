Demirci için gerekçeli karar: Tedbir amaçlı Kanter’i takibi bıraktı

‘FETÖ üyeliği’ suçundan ceza alan komedyen Atalay Demirci’ye verilen cezanın gerekçesi açıkladı. Demirci’nin 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası tedbir amacıyla basketbolcu Enes Kanter’i sosyal medyadan takip etmeyi bıraktığı kaydedildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan Demirci’ye 3 Mart’ta ‘FETÖ üyeliği’ suçundan beş yıl hapis cezası vermiş, ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan beraat ettirmişti.

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Kararın gerekçesinde, 1995’te memurluktan istifa eden Demirci’nin mesleğine ‘FETÖ’ye ait Dünya Radyo’da program yapmaya başladığı, örgütün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldığı belirtildi.

‘Gülen ziyareti sonrası birinci oldu’

Kararda, Demirci’nin 2015’te ABD’deki Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği, onun için gösteri yaptığı, bu tarihten sonra katıldığı yarışmada birinci olup ‘adını Türkiye’ye duyurduğu’ vurgulandı. Demirci’nin örgütün bankası Bank Asya’da hesabının bulunduğu, çok sayıda kişiyle para alışverişi yaptığı anlatıldı.

‘Bağını koparmadı’

Demirci’nin duruşmada verdiği ifadesinde, radyoda program yapmak dışında örgütle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, 2007’de bu yapıyla tamamen ilişkisini kopardığını söylediği ancak 2007-2013 tarihlerinde birçok kez örgütün düzenlediği etkinliklerde yer aldığının tespit edildiği anlatıldı.

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Ayrıca, Demirci’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra ‘FETÖ’den aranan firari Hakan Şükür ve Enes Kanter’le yazışmaları olduğu, hakkında bulunan tanık beyanlarının bu tarihten sonra da örgütle irtibatının devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Hakan Şükür’e mesaj

Kararda, sosyal medya hesabındaki yazışmaların kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtilen Demirci’nin, darbe girişiminden bir ay önce Hakan Şükür’e “Ben bu devranın döneceğine ve senin ülkeye döndüğünde insanların utanacağına, hatta yanında saf tutmak için yarışacağına inancım tam” mesajını gönderdiği bilgisi yer aldı. Kararda, Demirci’nin darbe girişiminden sonra sosyal medya hesabından darbe girişimini kınadığı, demokrasi nöbetlerine katıldığı ancak firari Enes Kanter ile yazışmayı sürdürdüğü belirtildi.

‘Tedbiren takibi bıraktı’

Kararda, Demirci’nin bir süre sonra Enes Kanter’i takip etmeyi bıraktığı belirtilerek, “Sanığın 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra dahi örgüt mensupları ile irtibatının devam ettiği ve deşifre olmayı önlemek amacı ile bir kısım tedbiri uyguladığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Demirci’nin darbe girişiminden iki gün sonra sosyal medya hesabından, ‘abi’ diye hitap ettiği bir kişiden tavsiye istediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: “17 Temmuz 2016’da ‘lanadamoladam’ adlı kullanıcı ile yapmış olduğu yazışmalar incelendiğinde, sanığın kullanıcıya hitaben ‘Tavsiyeniz var mı abi, sanırım daha dikkatli olmak lazım bundan sonra’ dediği, devamında ‘Çok şükür abim çok şükür, ben telefon değiştirsem mi, makinayı, numarayı, her şeyi…. Var mı tavsiyeniz, bundan sonraki süreç daha zorlaşacak gibi’ şeklinde mesaj yazdığı görülmektedir. Sanık, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dahi FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatını devam ettirip, yine örgüt mensuplarından aldığı tavsiye üzerine tedbir amacı ile telefon numarasını değiştirmiştir.”