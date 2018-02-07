Demircan’la ‘Beyoğlu turu’: Narmanlı, İstiklal, Ara Cafe ve ‘Maksim’in son durumu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’la yaptığı ‘Beyoğlu turu’nda Demircan’ın Narmanlı Han, İstiklal Caddesi, Ara Cafe ve Maksim’le ilgili anlattıklarını aktardı.

Alçı bugünkü yazısında, İstiklal Caddesi’ndeki çalışmaların yüzde 95’inin tamamlandığını aktardı.

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Habertürk yazarı şöyle devam etti: “Tramvayın raylarının döşendiği zemin ve etrafına birer adım kadar yeşil bir madde döşenmiş. Bu, titreşimi emmesi içinmiş. İstiklal’de kaldırım taşlarının sık sık değişmesinin sebebi, titreşim nedeniyle çatlamalar olmasıymış. Demircan’ın söylediğine göre artık bu sorun ortadan kalkacak. Bence en önemli haberlerden biri bu! Kaldırım taşı değiştirmeye son!”

‘Ara Cafe yenilenecek’

Restore edilerek içine dükkan ve lokanta yapılmasına onay verilen koruma kurulu kararının ardından ilk kez görüntülenen Narmanlı Han’daki avlunun ortasına bir çeşme yerleştirildiğini aktaran Alçı, projenin mimarı Sinan Genim’e avlunun yeşilini yok ettiklerine dair yapılan eleştirileri sorduğunu ve “Biz orijinalini inceledik, yeşilden önce böyle bir çeşme varmış. Biz onu canlandırdık” yanıtını aldığını yazdı.

Kapalı olan Muammer Karaca Tiyatrosu’nun ihalesinin tamamlandığını ve yakında inşaat başlayacağını aktaran Alçı, yeni bir bilgi daha aktardı: “Ara Cafe’yi ve Ara Güler’in eserlerinin hamiliğini Doğuş Grubu almış. Bina yenilenecek, alt kat restoran, üst kat müze olacakmış.”

‘Maksim yakında yeniden açılıyor’

Eski Maksim Gazinosu’nun olduğu yer geldikleri anda Demircan’ın “Maksim yakında yeniden açılıyor” dediğini belirten Alçı, “Bence bu çok güzel bir haber, ancak binanın üzerine son derece uyumsuz bir şekilde tuhaf başka bir yapı daha kondurmuşlar. Sordum, ‘Orası da otel olacak’ dediler. Hiç sevmedim…” diye yazdı.