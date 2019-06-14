Demirağ’ın tahliye gerekçesi: Cezaevlerinde yer yok

Geçtiğimiz ay uğradığı ‘beyzbol sopalı’ saldırıdan sonra ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ gerekçesiyle dün cezaevine giren Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın gece yarısı tahliye edildiği bildiriliyor.

Oda TV’nin haberine göre, Demirağ, tahliyesinin ‘Cezaevlerinde yer yok’ gerekçesine bağlandığını söyledi. Demirağ, bugün yayımlanan Yeniçağ gazetesindeki yazısında, tahliye gerekçesini şöyle anlattı: “Canım memleketimde hapishaneye girmek bile mesele… Hastanede yattığım için bir ay süre ile ertelenen infazın yerine getirilmesi için Adliyeye gittim. Cezaevlerinde yer olmadığı için 10 gün süre tanınacağı söylendi.”

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Demirağ, denetimli serbestlikle tahliye olduğunu ve tahliyesinde seçim sürecinin etkili olduğunu öne sürerek şunları söyledi: “Normal koşullarda kurul toplanırken, ‘bu adam başımıza bela oluyor’ deyip gece yarısı bıraktılar. Burası Türkiye her an her şey yaşanabilir. Devam eden davalarım var, sayısı ondan fazla davam var. Hapishane kılıcını başımızda sallıyorlar, birinden nasıl olsa ceza verip içeride tutma, konuşturmama konusunda kararlılar. Zannediyorum seçim öncesi talimatla bıraktırdılar, öyle düşünüyorum. Seçim sonrası olsa bıraktırmazlardı.”

Demirağ, Ankara Batı Adliyesi’ne giderek infaz savcılığında işlemlerini yaptırmıştı. İşlemlerin ardından Demirağ, Ayaş Cezaevi’ne teslim olmuştu.