Demir doğrama atölyesinde patlama: Bir işçi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye’de bir demir doğrama atölyesindeki varil, işçi kaynak yaptığı sırada patladı. Patlamada kaynak yapan işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Patlama, saat 17:30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi. Demir doğrama atölyesinde 45 yaşındaki Celal Dizi’nin kaynak yaptığı varil patladı. Patlama nedeniyle oluşan gürültüyü duyan mahalle sakinleri olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Celal Dizi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Dizi’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.