Deliller yeninden incelendi: 2016’da işlenen cinayetle ilgili altı kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 2016’da işlettiği büfe önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Selahattin Aydaş’ın (46) öldürülmesine ilişkin altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim 2016’da Şahintepe Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde Selahattin Aydaş’ın bir araçtan ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında eldeki delilleri yeniden incelemeye aldı.

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Aydaş’ın öldürülmesinden sonra gözaltına alınan şüpheli O.K., olay tarihinde İzmir’de olduğunu öne sürmesi ve cep telefonunun İzmir’de baz vermesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Telefon İzmir’de sinyal vermiş ancak görüşme yapılmamış

O.K’nın telefonunun İzmir’de sinyal verdiğini ancak bu süre içerisinde herhangi bir görüşme yapılmadığını tespit eden polis, telefonun uzun süre aynı adreste baz vermesinden şüphelendi.

O.K’nın kullandığı aracın olay tarihinden önceki güzergah görüntüleri incelendi.

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O.K’nın, Aydaş’ın öldürülmesinden önce İzmir’e gittiği, telefonunu bir adrese bıraktığı ve farklı bir araçla İstanbul’a döndüğü öne sürüldü.

Polis, 29 Ocak’ta Bağcılar, Esenler ve Başakşehir’de düzenlediği eş zamanlı operasyonda O.K’nın aralarında bulunduğu altı şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Aydaş’ın kardeşi ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu, olay günü kardeşini bulamayınca onu vurup kaçtıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.