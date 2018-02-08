Delil yetersizliği: Tecavüz suçlamasıyla yargılanan özel harekat polisi beraat etti

Mardin’de bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen 24 yaşındaki özel harekat polisi beraat etti.

Polis B.K., sosyal medyadan tanıştığı 21 yaşındaki M.B. isimli kadına 9 Mayıs’ta tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyordu.

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Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün üçüncü duruşması yapıldı.

Duruşmaya, dün geldiği Mardin’de intihara teşebbüs eden M.B., sanık polis, avukatları ve HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik katıldı.

Duruşmadan önce mahkemeye başvuran M.B.’nin avukatı Gülşen Özbek, sanık polisin nişanlısının duruşma salonuna silahlı olarak girdiğini, bu nedenle duruşmadan çıkarılmasını veya silahın salon dışına çıkarılmasını talep etti. Bunun üzerine salonda bulunan sanığın nişanlısının silahı alınarak olay duruşma tutanağına geçirildi.

‘Ahlaksız’ tartışması

Avukat Aslı Pasinli, dosyada eksikliklerin olduğunu ve yargılamanın genişletilmesi gerektiğini belirterek “Cinsel saldırı var, kanamanın bir ay sürdüğüne dair rapor var ama hala tutuklama yok. Sanık delilleri karartması ihtimali olmasına rağmen tutuklanmıyor” dedi.

Avukat Hatice Demir davanın karartılmaya çalışıldığını, ‘müvekkilini ahlaksız bir kadın gibi göstermeye çalıştıklarını’ savunarak “Asıl ahlaksız, delilleri karartmaya çalışanlardır. Sanık açığa alınmamış, hala işine gidiyor ve duruşma salonuna silahıyla gelebiliyor. Amiri ve iş arkadaşları sürekli kendisine yardım ediyor. Mağdur tehdit edildiği için dün intihar girişiminde bulunmuş. Bütün yargı makamları bundan sorumludur” diye konuştu.

Mağdur avukatlarından Nezahat Almas da “Müvekkilimle dün davayı konuşmak için görüşecektik. Görüşmeye gelmedi ve intihar girişiminde bulundu. Gece yarısı müvekkilimi iki kişi sormuş. Müvekklim neden öldürülmek isteniyor? Biz onu öldürtmeyecegiz, yaşatacağız. Davadan vazgeçmiyoruz” dedi.

Sanık polisin avukatı Engin Hamidi, müvekkilinin bir ay önce açığa alındığını söyledi.

Suçlamayı reddetti

Söz hakkı verilen sanık B.K. mağdurun ifadelerinin çelişkili olduğunu öne sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hamidi ise mahkemenin etki altında bırakılmaya çalışıldığını dile getirerek şunları söyledi: “Basın-yayın organları, özel harekat polisi sıfatını ön plana çıkarıyor. İntihar eden kişi ‘Ben intihar edeceğim’ diye telefon açar mı? Sırf müvekkilimin tutuklanması için bunu söylüyor. Böyle bir şey yok. Mağdurun darp raporu yoktur. Raporu aldıktan sonra üç erkekle aynı evde kalıyor. 30 saat sonra şikayet etmeye gidiyor.”

Beraat etti

Savcı bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrar ederek sanığın ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle sanık B.K.’nın beraatine hükmetti.