‘Delil’ diye saklanan uyuşturucu ve parayı çalan mahkeme çalışanına hapis cezası

İskoçya’daki bir mahkemenin çalışanı, yargılanan kişilerin işlediği suçların ispatı olarak değerlendirilen para, uyuşturucu ve gizli belgeleri çaldığı gerekçesiyle üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturma geçen yıl başlatılmıştı. Fotoğraf: BBC

Aberdeen kentinde yaşayan mahkemede çalışan 34 yaşındaki Katherine Vaughan’ın ‘evine götürdüğü’, davalarda kullanılmak üzere savcılık tarafından muhafaza altına alınan ‘suç eşyaları’ ve deliller arasında DNA örnekleri, pasaport, silah, mücevher gibi şeylerin de olduğu belirtildi.

Reklam

Polis, piyasa değeri 147 bin 720 sterlin (1.55 milyon lira) olan uyuşturucu ve 91 bin 932 sterlin (964 bin 450 lira) nakit para çalan Vaughan’ın evinde arama yapan polis, 1.7 kilo eroin, 2.4 kilo kokain, kenevir ve hap buldu. Vaughan’ın, 2011-2018 yıllarında muhafaza altına alınan onlarca şeyi çaldığını tespit etti.

Mahkemenin hakimi, bu hırsızlığın Vaughan için görevi gereği çok kolay olduğunu ve yıllarca fark edilmediğini söyledi.

Savcı ise Vaughan’ın başka bir görev yerine nakli sözkonusu olduğunda yıllardır hırsızlık yaptığının ortaya çıktığını, suçunu itiraf ettiğini ifade etti.