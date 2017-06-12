‘Delikanlı ol, ceket giy’: ‘Mobbing’e maruz kalan eşcinsel çalışan firmaya dava açtı

Eşcinsel olduğu için, çalıştığı uluslararası tekstil firmasında ‘mobbing’e maruz kaldığını ileri süren M.G. firmaya dava açtı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, M.G., 2005’te Fiba Holding’e bağlı bir giyim mağazasında çalışırken yaşadığı psikolojik şiddeti ve ayrımcılığı şu sözlerle anlattı: “2011 yılında evim Armutlu’da olmasına rağmen Marmara Forum şubesine müdür yardımcısı olarak atandım. Üstlerimden, ‘Hareketlerine dikkat et. Ceket giy’ gibi uyarılar alıyordum. Daha sonra Antalya şubesine gönderildim. Sevgilimi geride bırakarak Antalya’ya yerleştim. Ayrılığa dayanamayıp yaklaşık iki ay sonra geri döndüm. Bu kez önce İstinye Park AVM’de daha sonra ise Akmerkez’de ardından Kanyon’da çalışmaya başladım. Bir sürgün halindeydim. Mağazada dedikodular artmıştı. Katıldığım bir toplantıda üst düzey bir yönetici bana ‘Delikanlı ol’ dedi. Ardından mağazamıza bir koç gönderdiler. Bu koç sürekli psikolojik şiddet uyguluyordu. Ağır işler veriyor, mağaza çalışanlarıyla dedikodumu yapıyordu.”

Bu olayların ardından istifa ettiğini anlatan M.G., firmaya dava açtı.

Mahkemenin istediği ve geçen günlerde dosyaya konulan Adli Tıp Kurumu raporunda, M.G.’nin ruhsal zorluklarının, yaşadığı olay ve sonuçlarıyla bağlantılı olduğu belirtilerek, “M. G. tarafından aktarılan öykü ve tespit edilen ruhsal bulguların, ‘işyerinde yaşanan ayrımcılık’la uyumlu olduğu” ifade edildi.

M.G.’nin davasına, 13 Haziran saat 09.00’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam edilecek.