Dekovil Hattı projesi havadan görüntülendi: Belgrad Ormanı’nı ‘delip geçecek’

Belgrad Ormanı’ndan geçecek Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı projesi güzergahı havadan görüntülendi.

Toplu taşıma ve turistik gezi için yapılacağı iddia edilen 25 kilometrelik hattın 10 istasyonu bulunuyor. Hattın inşaatının ise 22 ayda tamamlanması planlanıyor.

Maliyeti 463 milyon lirayı bulan hat için 1 Şubat’ta ihale düzenlendi. İhalede en düşük teklifi 321 milyon TL ile Yz Altyapı İnşaat verdi. Teklifler değerlendiriliyor.

Kuzey Ormanları Savunması, projeyle Belgrad Ormanı’nın ‘en ölümcül darbe’yi alacağını ifade ediyor.

Savunma, ihale günü de eylem yaparak “Dekovil hattı ve eşliğindeki bisiklet yolu projesinin Belgrad Ormanı’nın sonunu getireceği net ve açıktır” dedi.

Ormanı ‘delip geçecek’

Cendere Caddesi Hattın ormandan önceki son durağı tarihi su kemerleri

Dekovil hattının başlangıç noktası Haliç kıyısı. Buradan başlayıp Cendere Caddesi’ni geçecek, Kemerburgaz’a devam edecek.

Hat, Sadabat Parkı’ndaki mesire alanından sonra Türk Telekom Arena Stadyumu’nun arkasından tarihi su kemerlerine ulaşacak. Tarihi su kemerini de geride bıraktıktan sonra Belgrad Ormanı’na, duraklardan biri olan Ayvat bendi bölgesine girecek.

Görüntüler, bu alanını sık bir orman olduğunu ortaya koyuyor. Bölgede sadece göl çevresinde yürüyüş yapmak için ayrılmış patika bir yol var.

Geçen haftalarda ormandaki bazı ağaçların işaretlendiği ortaya çıkmıştı. Belediye, söz konusu bölgede ağaçların kesilmeyeceğini, ‘taşınacağını’ açıklamıştı.