Dekan üniversitesini ‘ailecek sevdi’: Kardeşi, oğlu ve eşi ‘sırayla’ işe alındı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev’in, dekan olmasının ardından kardeşi, oğlu ve eşinin üniversitede işe alındığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Vatansev, 2015 yılının nisan ayında Meram Tıp Fakültesi dekanlığına atandı.

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Vatansev’in dekan olmasının ardından ilk olarak kardeşi Hakan Vatansev, üniversitenin gıda mühendisliği bölümüne öğretim görevlisi olarak alındı. Üniversiteye başvuran altı aday arasında ALES sıralamasında 72 puanla 4’üncü sırada yer alan Vatansev, üniversitenin yaptığı sınavda ise rakiplerini ‘geçti’.

Vatansev’in önündeki isimler 26-45 puan aralığında alırken, kendisi 76 puan alarak öğretim görevlisi olarak üniversiteye giren tek kişi oldu. Vatansev’in lisans mezuniyet notu da altı aday arasında 5’inci sırada.

Oğlu özel şirketten geçti

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve özel bir şirkette çalışan oğlu Ali Esad Vatansev ise 2016 yılının kasım ayında üniversitenin inşaat ve yapı daire başkanlığında inşaat mühendisi olarak işe başladı.

Eşi geçen ay atandı

Dekan Celalettin Vatansev’in Konya’da özel bir hastanede çalışan eşi uzman doktor Hülya Vatansev ise, geçen ay Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na yardımcı doçent doktor olarak atandı.