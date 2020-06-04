Dekan: Başlarda Cerrahpaşa’ya günde 400 kişi başvuruyordu; bu sayı 40-60’a indi

Salgınla mücadelede ilk akla gelen hastanelerinden biri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart’tan bugüne hastaneye başvuranların sayısı onda birine indi.

Fotoğraf: DHA

Fakültenin dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, “İlk başvuru polikliniğimiz ve temaslı polikliniğimize günde ortalama 400 veya üzerinde hasta geliyordu. Şimdi 40-60 hasta geliyor” dedi.

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8 bin 500 başvuru

Gönen, hastanenin salgınla mücadele sürecini şöyle özetledi: “10 Mart’tan itibaren 81 bin küsur hasta müracaat etmiş.

Bunun 8 bin 500’ü corona virüsü nedeniyle. Bin 100 kişiyi yatırarak tedavi etmişiz. 180 kişiyi ise yoğun bakım ünitesinde takip etmişiz. Her gün bir servisi Covid servisi yaparken bugünlere geldik. 17 tane servis açmıştık. Cerrahideki monoblok binamızın tamamı dolmak üzereydi. Orta bloku ve dahiliye bloğunu da covid servisi olarak hazırladığımız bir dönemden, 220’nin üzerinde hastayı yatırarak takip ettiğimiz bir süreçten bugünlere geldik. Şu anda hasta sayımız azaldı. Bugün itibariyle dokuz tane yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 38 hastamız var.”

‘Ameliyatları öteledik’

Hastanedeki ‘yeni normal’ düzenlemelerini de anlatan Gönen, Sağlık Bakanlığı’ndan pandemi hastanesi olmaktan çıkarıldıklarına dair haberi beklediklerini belirterek şöyle devam etti: “Burası hem eğitim kurumu, hem ülkenin her tarafından gelen hastalığa karşı hastaların müracaat ettiği büyük bir merkez. Biz virüs nedeniyle ameliyatlarımızı ve tedavilerimi öteledik. Elektif ameliyatları durdurmuştuk ve acil olmayan bütün hastalarımıza bir süre gelmemelerini söylemiştik. Artık yeni normal ile birlikte biz de kendi rutinimize dönme arzusundayız. Bunun için de haber bekliyoruz aslında...

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Servislerimizdeki hastaların aralarındaki mesafeyi sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenledik ve yatırdığımız hasta sayısını yarıya yakın azaltmak zorunda kaldık. Eğitim başlayacak, intörnlerimiz geldi. Herhalde kısa zamanda pandemi hastanesi olmaktan çıkarız diye düşünüyorum. Hasta sayıları gerçekten azaldı.”

Bugün, öğleye kadar 25 kişinin başvurduğunu belirten Gönen, “Gittikçe azaldı ama bu pandeminin bittiği anlamına gelmez, dünyadaki son corona pozitif hasta iyileşmeden, pandemi bitmez diye düşünüyorum” dedi.

Antikor testi önemli

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hastalara antikor testi yapmaya başladıklarının ve bu testlerin yapılmasının faydalı olacağının altını çizen Gönen şu ifadeleri kullandı: “Antikor testleri önemli ama sensitivite ve spesivitesi yüksek testlerle bunu yapmak gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı bu konudaki birçok testi bir takım merkezlerde çalışmalar yaparak deniyor. Sensitivite ve spesivitesi en yüksek olan testi sanıyorum kullanıma sürecek. Cerrahpaşa bünyesinde de çalışma amacıyla yapılan testler var. Şu anda, benim bildiğim beş-altı test var. Bundan sonraki süreçte en azından bağışıklık oranımızın ne durumda olduğunu öğrenmek için bu testleri yapmak gerekiyor.”