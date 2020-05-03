Dekan duyurdu: Prof. Dr. Dilmener ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Tıp Fakültesi’nin duayen hocalarından Prof. Dr. Murat Dilmener corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek Twitter hesabından Prof. Dr. Murat Dilmener’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Tükek paylaşımı şöyle: “Bir değerli hocamızı daha koronavirüs infeksiyonu nedeni ile kaybettik. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.”

78 yaşındaki Dilmener ‘corona’ nedeniyle bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.