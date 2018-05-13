DEİK başkanı: ‘Atilla davası’ndan dolayı ‘mecbur değilsen ABD’ye gitme’ diye algı var

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak “İş dünyasında şu anda şöyle bir algı var, ‘Halkbank davasında gördük, Hakan (Atilla) Bey’in başına böyle bir şey geldi. Neyin ne olacağı belli değil. Mecbur değilsen bu sıralar Amerika’ya gitme’. İş dünyasında böyle bir ürkeklik var” dedi.

Dünya’nın haberine göre, Olpak, “Bu algı ilerlerse, ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Ancak her türlü yaşanmışlığa rağmen 2017’de böyle bir tablo varsa, 2018’de de benzer şekilde, en azından ticari ilişkilerin kötüleşmeyerek devam edeceğini çok rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.

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İki ülke arasındaki ticari ilişkilere bakıldığında 2017’de yüzde 35’lik bir artış yaşandığına işaret eden Olpak, “Bu demek ki siyasi gerilimler devam etmekle birlikte ekonomik ilişkilerimize birebir yansıması olmamış” diye konuştu.

Eski Halkbank yetkilisi Hakan Atilla, Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınmış ve dört hafta süren duruşmaların ardından 3 Ocak’ta ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan suçlu bulunmuştu.

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New York Güney Bölgesi başsavcılığı, Atilla hakkında 15 yıl altı ay ve 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası talep etmişti.

Savcılık cezaların ‘ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek’, ‘ABD’yi aldatma suçuna iştirak’, ‘ABD bankalarını dolandırmak’, ‘ABD bankalarını dolandırmaya iştirak’ ve ‘kara para aklama suçuna iştirak’tan verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Savcının talebi sonrası davanın duruşmasının 16 Mayıs’ta görülmesi bekleniyor.