Değişmeyen salgın manzaraları: Bursa’da davullu zurnalı gelin alma, Edirne’de trafikte yakalanan karantina kaçağı

Vaka sayılarının 30 bini aştığı ve önceki hafta belirli kısıtlama kararları alınan Türkiye’de tüm uyarılara rağmen manzara değişmiyor. Toplumun bazı kesimleri, düğünde halay çekmekten, kalabalık şekilde gelin almaktan vazgeçmiyor. Karantina kaçakları da topluma karışma konusunda pes etmiyor!

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, davullu zurnalı gelin alma eğlencesi düzenlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

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Düğünü olan ailenin gelin alması çevrede yaşayan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edirne’de ise karantinada olması gereken sürücü, trafik denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Talatpaşa Caddesi’ndeki özel bir hastanenin önünde denetim yapan polis, bir kadın sürücünün kullandığı otomobili durdurdu. T.B’nin kimlik sorgulamasında karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

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Karantina süresinin bitmesine üç gün kaldığını ve hastaneye test yaptırmaya geldiğini belirten T.B., e-devletten negatif çıktığına dair Covid-19 testini polislere gösterdi.

Ancak İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen ekipler, T.B.’ye hatalı bir davranış sergilediğini söyleyerek onu uyardı ve yurda götürdü.