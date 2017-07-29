‘Değişen’ İstanbul’da günbatımı

Yıllardır süren kentsel dönüşüm ve devamlı yenisi gelen projelerle tarihi özelliklerini gitgide kaybeden İstanbul’da günbatımı. Süleymaniye Camii ile Haliç Metro Köprüsü bir arada. (REUTERS/Murad Sezer)
Yaramazlara biraz batar!
Yıllardır süren kentsel dönüşüm ve devamlı yenisi gelen projelerle tarihi özelliklerini gitgide kaybeden İstanbul’da günbatımı. Süleymaniye Camii ile Haliç Metro Köprüsü bir arada. (REUTERS/Murad Sezer)
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, OHAL’in Güneydoğu’da görülmediğini ama Paris’te görüldüğünü söyledi.
Kadıköy’de kadınlar “Kıyafetime karışma” diyerek sokağa çıktı.
YPG, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde durmaması halinde IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka operasyonundan çekileceklerini söyledi.
Yalnızca bir hafta ara vermek zorunda kalınca, konuların/gelişmelerin ucunu kaçırıyorsunuz ileri demokrasimizde!
Darbe girişiminin ardından gözaltına alınmadan önce ‘FETÖ’ delillerini çöpe atan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç’ın 22.5 yıla kadar hapsi istendi.