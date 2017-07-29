‘Değişen’ İstanbul’da günbatımı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Yıllardır süren kentsel dönüşüm ve devamlı yenisi gelen projelerle tarihi özelliklerini gitgide kaybeden İstanbul’da günbatımı. Süleymaniye Camii ile Haliç Metro Köprüsü bir arada. (REUTERS/Murad Sezer)