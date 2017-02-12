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Yaramazlara biraz batar!

Değirmenci’den sonra Portakal’dan da ‘hodri meydan’: Tek kişinin keyfiyetine ‘Hayır’

 

Haber spikeri İrfan Değirmenci’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklaması üzerine Kanal D tarafından işten çıkarılmasının ardından bir ‘Hayır’ da FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’dan geldi.

Portakal, FOX TV yayınlarında daha önce ‘Hayır’ diyeceğini açıklamıştı.

Değirmenci’nin Kanal D tarafından işten çıkarılmasına gösterilen yoğun tepkinin ardından Portakal ‘Hayır’ diyeceğini yineledi.

Ünlü sunucu, tıpkı Değirmenci gibi Twitter adresinden madde madde referandumda neden ‘Hayır’ diyeceğini açıkladı.

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