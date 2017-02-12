Değirmenci’den sonra Portakal’dan da ‘hodri meydan’: Tek kişinin keyfiyetine ‘Hayır’

Haber spikeri İrfan Değirmenci’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklaması üzerine Kanal D tarafından işten çıkarılmasının ardından bir ‘Hayır’ da FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’dan geldi.

Portakal, FOX TV yayınlarında daha önce ‘Hayır’ diyeceğini açıklamıştı.

Değirmenci’nin Kanal D tarafından işten çıkarılmasına gösterilen yoğun tepkinin ardından Portakal ‘Hayır’ diyeceğini yineledi.

Ünlü sunucu, tıpkı Değirmenci gibi Twitter adresinden madde madde referandumda neden ‘Hayır’ diyeceğini açıkladı.

1- Hayır broşürü dağıtanların gözaltına alınması. Akademisyenlere polis şiddeti. Cüppelerin postallarla ezilmesi+ — fatih portakal (@fatihportakal) February 12, 2017

2- Susan üniversiteler. CB ve BB'ın kazanabilmek ayrıştıran tehlikeli söylemleri.Hayır diyen gazetecilerin patron tarafından işten atılması+ — fatih portakal (@fatihportakal) February 12, 2017

3- CB'nın olayı kendisine indirgeyip bunun üzerinden evet istemesi. Geleceğin nasıl olacağının belirsizliği+ — fatih portakal (@fatihportakal) February 12, 2017

4- Siyasilerin meçhule karşı hayal pazarlayarak geçmişi unutturma çabası içinde olması. — fatih portakal (@fatihportakal) February 12, 2017

5- Yıllardır artarak devam eden baskıcı ve yıldırıcı süreci yaşarken bunun nasıl düzeleceğinin bilinememesi + — fatih portakal (@fatihportakal) February 12, 2017

6- Şimdi de sistem değişikliği istenerek 'yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir' algısını yaygınlaştırmak. — fatih portakal (@fatihportakal) February 12, 2017