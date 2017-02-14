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Yaramazlara biraz batar!

Değirmenci için bir kez daha ‘tarafsızlık’ diyen Doğan Grubu, Pamuk’a ‘sansür’e değinmedi

 

Doğan Grubu, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan haber spikeri İrfan Değirmenci’nin iş akdini feshetmesi için bir kez daha ‘tarafsızlık’ ilkesini gösterirken, Hürriyet gazetesinin yazar Orhan Pamuk’un söyleşisine uyguladığı ‘sansüre’ ise değinmedi.

Fotoğraf: Reuters

Değirmenci, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ oyu kullanma sebebini 20 maddede açıklamıştı: “Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır!”

Kanal D de kanalın bağlı olduğu Doğan grubunun ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle Değirmenci’yi işten çıkarıp şu açıklamayı yapmıştı: “Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.”

Son olarak, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini söylediği söyleşi, Hürriyet gazetesi tarafından ‘sansürlenmişti.’

‘Haberin tarafsızlığı ilkesi zedelendi’

Açıklama, Doğan Yayın İlkeleri Kurulu başkanvekili Volkan Vural imzasıyla yapıldı.

Referandum gibi ‘hassas’ bir süreçte yayın ilkelerden taviz verilmemesinin kritik bir önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, “Sosyal medya paylaşımlarını da kapsayan yayın ilkelerimiz, gazetelerde ve televizyonlarda ifade etmeyeceğimiz hususların bu mecralarda kullanılmasını da engellemektedir. Özellikle sunucu veya ekran yüzü olarak görev yapan arkadaşlarımızın, kişisel görüşleri ne olursa olsun tarafsız bir konumda olmaları daha da önem taşımaktadır. Zira bir görüşe angaje olmaları, haberin tarafsızlığı ilkesini zedeleyecek bir nitelik taşımaktadır. Bu konum, kişisel görüşlerini ifade için yazarlık yapanların durumu ile aynı değildir. Yazar ve yorumcudan beklenen, kendi görüşünü yayın ilkelerine uygun bir üslup ve içerikle kamuoyu ile paylaşmasıdır” denildi.

‘Görevimiz ‘Evet ve Hayır’ı empoze etmek değil’

“Bu süreçte Doğan Medya Grubu’nun görevi ‘Evet’ veya ‘Hayır’ı empoze etmek değil, tüm görüşlerin gerekçeleri ile kamuoyuna duyurulması suretiyle halkımızın sağlıklı bir karar alabilmesine katkı sağlamaktan ibarettir” diye devam edilen açıklamada, ‘Evet’ ve ‘Hayır’ kampanyalarının parçası olunmaması konusundaki titizliğin editoryal sorumluluğu daha da arttırdığı vurgulandı.

‘Tweetler serisi ilkelerimizin ihlali’

Açıklama şöyle sona erdi: “Doğan medyasında hemen her gün, referandum sürecinde tercihlerini gerekçeleriyle ortaya koyan yazı ve yorumlar yapılmaktadır. Tüm görüşlere saygılıyız ve kimseyi görüşünden dolayı diğerinden ayırt etmiyoruz. Düşüncesini ortaya koyan, ‘Evet’ veya ‘Hayır’ diyen yazarlarımızın hiçbiri hakkında yayın ilkelerini ihlal etmedikleri sürece bir yaptırım uygulanması cihetine gidilmemiştir. Tartışmalara yol açan tweetler serisi ise gerek üslubu gerek kışkırtıcı ve kutuplaştırıcı niteliği ile yayın ilkelerimizin açık bir ihlali olarak değerlendirilmiş ve yaptırım uygulanmasını zorunlu kılmıştır.”

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