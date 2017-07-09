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Defoe’den ‘en yakın dostu’ Bradley’e veda: Seni her zaman kalbimde taşıyacağım

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İngiliz futbolcu Jermain Defoe, kanserden hayatını kaybeden altı yaşındaki küçük hayranı Bradley Lowery’e bir veda mesajı yayınladı.

Fotoğraf: Instagram

Nadir görülen bir kanser türü olan nöroblastoma yakalanan Bradley ve hayranı olduğu İngiliz golcü Defoe arasında yakın bir dostluk gelişmişti.

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Defoe, basın toplantısında Bradley’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili soru üzerine gözyaşlarını tutamamıştı.

Instagram hesabından ‘En yakın dostuyla’ fotoğraflarından oluşan bir kolajı paylaşan Defoe şu mesajı yayınladı: “Elveda dostum, seni çok özleyeceğim. Tanrı seni hayatıma getirdiği ve seninle harika zamanlar geçirdiğim için minnettarım. Seninle ilk kez tanıştığımda bana bakışını, o küçük sevimli gözlerindeki içten sevgiyi asla unutmayacağım. Benim için anlamını açıklayacak sözleri bulamıyorum. İsmimi söyleyişin, kameralar ortaya çıkınca küçük bir süperstar gibi gülümsemen ve seninle birlikteyken hissettiğim sevgi. Cesaretin ve yiğitliğin hayatımın sonuna kadar bana ilham vermeye devam edecek. Bende nasıl bir değişikliğe yol açtığını asla bilemezsin. Tanrı seni kollarına aldı ve ben de seni her zaman kalbimde taşıyacağım. İyi uyu ufaklık. En iyi dostum.”


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