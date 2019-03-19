Defineciler kazdıkları çukurdan çıkamadı, madenci timi çağrıldı

İstanbul’un Silivri ilçesinde tarihi eser kazısında kazdıkları çukurda iki defineci sıkıştı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Silivri’nin Gümüşyaka Mahallesi Dağlalesi Sokak’ta kiraladıkları yazlık evin bahçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapan beş kişiden ikisi dışarı çıkamadı. Gelen ekipler, karbondioksit gazından zehirlendikleri sanılan iki kişiye güven içinde ulaşlayı başaramadı.

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Bunun üzerine Türkiye Taş Kömürü Kurumu’undan (TTK) yardım istendi. Zonguldak’taki TTK Merkez Tahlisiye İstasyonu’nda hazırlıklarını tamamlayan bir mühendis, bir tekniker, bir şube müdürü ve altı maden işçisinden oluşan dokuz kişilik ekip, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere geceyarısı İstanbul’a doğru yola çıktı.