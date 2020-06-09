Define kazısıyla ‘kurutulan’ Dipsiz Göl su tutmaya başladı

Gümüşhane’de define kazısı yapılması nedeniyle yok edilen Dipsiz Göl, yeniden su tutmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

12 bin yıllık gölde define söylentisi üzerine, kazı için başvuran iki kişiye Gümüşhane Müze Müdürlüğü tarafından izin verilmişti. Kazı çalışması kapsamında gölün suyu boşaltılmış, define de bulunamamıştı. Göl alanı taş ve toprak yığını haline dönmüştü. İki müdür ve bir memur açığa alınmıştı. Gölün eski haline döndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.

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Kış aylarında göl alanında birikenin karın erimesiyle göl yeniden su tutmaya başladı. Rehabilitasyon çalışmalarının ardından kar sularının erimesiyle göl çanağında su seviyesi 1.5 metreye ulaştı.

Gölün bulunduğu yamaçtaki karların erimesiyle göldeki su miktarının daha da artacağı belirtildi. Kurbağaların yüzdüğü gölde canlı yaşam görüldü.

Gölün kazıdan sonraki ve önceki hali…

Uzmanlar, bölgedeki kuraklık nedeniyle göle doğal ortamdan biraz daha su takviyesinin yapılmasını önerdi. Gümüşhane Valiliği ekipleri uzman önerileri doğrultusunda alanın yakınındaki dereden bölgeye bir miktar su aktarımını sağlayacak.