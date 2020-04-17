Define arayan yedi kişiye sosyal mesafeyi ihlal cezası

Bartın’da, define bulma umuduyla ormanlık alanda kaçak kazı yapan yedi kişiye, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 22 bin 50 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Ulus ilçesine bağlı Dibektaş köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar alan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi. M.K., N.K., D.C., K.U., M.U. M.K. ve H.K kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kullandıkları jeneratör ve aletlere el konuldu.

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Suçüstü yakalanan kişiler gözaltına alınırken, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereğince 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. ‘İzinsiz kazı yapmak’ suçundan karakolda ifadeleri alınan yedi kişi serbest bırakıldı.