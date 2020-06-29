Define ararken dinamit patlattı; kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti

Uşak’ın Sivaslı ilçesindeki ormanlık alanda bulunan mağarada define aramak için dinamit patlatan 61 yaşındaki Dursun Alcıl, patlama sırasında kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Alcıl, dün saat 22:00 sıralarında Akdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan mağarada define aramaya gitti. Akşam eve dönmeyince yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, bölgede, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması başlattı. Kayalıkların alt kısmında Alcıl’ın cansız bedeni bulundu.

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Soruşturma başlatan jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Mağarada define aramak için dinamit kullandığı, patlama sırasında kayalıklardan düşerek öldüğü belirlenen Alcıl’ın cansız bedeni otopsi için Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.