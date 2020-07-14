Bursa’nın İznik ilçesinde, define ararken dinamit patlatan iki kişi yaralandı ve mahsur kaldı.
AA’nın haberine göre, Tacir Kanyonu’na 2 kilometre uzaklıktaki Karakaya mevkisine define aramak için giden iki kişi, dinamit patlatmaları sonucunda çevreye savrulan kaya parçaları nedeniyle yaralandı. 50 metre derinlikteki vadide mahsur kalan ikili yetkililerden yardım istedi.
Jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri iki arkadaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ayrıca patlamamış dinamit görülmesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.