Define ararken dinamit patladı: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sivas’ta, kaçak kazı sırasında dinamitin patlaması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında Veysel S. (46), arkadaşları R.Y., B.A., R.Ö. ve E.Ç. ile define aramak için araziye çıktı. Kaçak kazı yaptıkları sırada dinamit patladı. Veysel S. ile B.A. ağır yaralandı.

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Veysel S. arkadaşları tarafından hastaneye götürülürken Karaçayır köyü yakınlarında yaşamını yitirdi.

B.A. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Patlama sonrası kaçan şüpheliler R.Y., R.Ö. ve E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.