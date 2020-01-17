Dedeye iki torununu ‘nitelikli cinsel istismar’dan sadece 23 yıl

Altı yıl önce, altı ve yedi yaşlarındaki torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 74 yaşındaki C.Ö. 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Hatay’ın Arsuz ilçesinde biri kız, iki kardeş öğretmenlerine öz dedeleri C.Ö.’nün altı yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine gözaltına alınan dede ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan adam hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugün karar çıktı. C.Ö. ‘çocuğun yakını tarafından nitelikli cinsel istismarı’ suçundan toplam 23 yıl hapis cezasına çaptırılıp tutuklandı.